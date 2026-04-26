◇男子ゴルフツアー前澤杯最終日（2026年4月26日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）単独首位で出た米沢蓮（26＝LANDCARRY）が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算23アンダーで並んだ宋永漢（34＝韓国）とのプレーオフを制し、24年の横浜ミナト選手権以来2年ぶりのツアー3勝目を挙げた。1番パー5で2オンしてバーディー発進。3番は50センチにつけて、5番では3メートルを沈めてスコアを伸ばした。パー5の8番では2・5メ