◇プロ野球パ・リーグ 楽天−西武（26日、楽天モバイルパーク）楽天対西武で鳩がグラウンドへ入り、試合が一時止まりました。試合は両チーム無得点の10回、2アウトから岸潤一郎選手がツーベースで出塁します。すると続く古賀悠斗選手の打席で1ボールとなったところで1塁付近に鳩が侵入しました。その後プレーは続けられましたが、2ボールとなったところでファーストの黒川史陽選手がタイムを取り、鳩がグラウンドの外へ出るのを見