お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、後輩芸人からの“暴露”について言及した。お笑いタレント・紺野ぶるまが23日配信のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」した際、クロちゃんの貯金額を「1億6000万円」とぶっちゃけ、ネットをざわつかせていた。この件について、クロちゃんは「あーん、ぶるま嘘言ってるしん！」と否定。なお、クロ