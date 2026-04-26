タレントの指原莉乃（33）が25日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。以前よりもバラエティー番組への出演が減った理由について語った。ゲストのお笑いタレント・東野幸治が「指原さんは東京の上沼恵美子さんを目指さないんですか？どっかで急にスイッチ切ったでしょ？」と質問し、以前よりもバラエティー番組への出演が減ったことに切り込んだ。共演のタレント・若槻千夏も「本当にその話してほしい。