仙台市が舞台の人気バレーボール漫画「ハイキュー！！」（集英社、全４５巻）に登場するキャラクター２人が８月、新たに仙台観光特使に就任することになった。市は作者古舘春一さんの描き下ろしイラストを使った記念のモニュメントを太白区の秋保・里センターに設置し、同月中旬をめどに一般公開する。新たに加わるのは、二口堅治と青根高伸。主人公が通う高校のライバル校の一つ「県立伊達工業高校」の選手で、モニュメントの