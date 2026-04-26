◇セ・リーグ阪神1ー0広島（2026年4月26日甲子園） 阪神の浜田太貴外野手（25）が開幕から代打で6打席連続三振を喫した。1点優勢の8回1死で代打起用されたが、左腕の高に対して2ボール2ストライクから直球にバットが空を切った。