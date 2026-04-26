中華航空機墜落事故から32年となり、慰霊施設で献花し手を合わせる女性ら＝26日午後、愛知県春日井市1994年に名古屋空港で乗客乗員264人が死亡した中華航空機墜落事故から32年となった26日、現場近くの慰霊施設「やすらぎの園」（愛知県春日井市）で、遺族が追悼行事を開いた。参列者は「この事故に区切りはない」と訴えた。遺族会の山本昇会長（72）＝岐阜県土岐市＝は報道陣の取材に応じ、自治体が園の管理に関わることを求