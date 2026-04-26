【ワシントン共同】米国防総省が米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）について、移設先の名護市辺野古の代替施設とは別に使用できる「長い滑走路」を日本政府が選定するまで「返還されない」との見解を文書で再び明記したことが26日分かった。滑走路選定は「日本政府の責任」と指摘した。昨年9月の文書でも同じ立場を示していた。見解が明記されたのは、2027会計年度（26年10月〜27年9月）予算教書の関連資料。日米両政府は13年