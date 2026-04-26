きょう昼、栃木県栃木市のプラスチック製造工場で敷地内に置かれていたプラスチックが焼ける火事がありました。けが人はおらず、警察などが出火原因を調べています。きょう午前11時半ごろ、栃木市大平町にあるプラスチック製造工場で、「工場の敷地内にある廃プラスチックが燃えて黒煙が上がっている」と近くの住民から119番通報がありました。警察と消防によりますと、工場の敷地内に置かれていたプラスチックから火が出ましたが