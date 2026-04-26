「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）１番人気のアドマイヤズームが２番手から抜け出して押し切り、２４年朝日杯ＦＳに続き重賞２勝目を挙げた。武豊は２５日の青葉賞（ゴーイントゥスカイ）に続き、２日連続の重賞勝ちとなった。半馬身差の２着は９番人気のドラゴンブースト、３着には５番人気のベラジオボンドが入った。２番人気のオフトレイルは５着、３番人気のウォーターリヒトは１３着だった。初コンビで勝利をエス