お笑いコンビ「ニッチェ」が、25日のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、事務所の後輩芸人からのクレームに反論した。番組では、昨年の「女芸人No.1決定戦THEW」を制したニッチェの“おばさん化”にクレームを入れる、いじり企画を実施した。「きしたかの」高野正成からは、江上敬子からライブで小言を受けたことがあると証言。「“ネタ時間が長いよ”とか。一人一人のネタ時間をちゃんと