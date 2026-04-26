ダイアン津田篤宏（49）が26日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。お笑い芸人になる前に勤めていた会社の初任給と退職理由について語った。番組では大学新卒の新入社員の初任給について特集。MCくりいむしちゅー上田晋也は「津田は仕事してたんだろ？芸人になる前に」と質問。津田は「一応、サラリーマンやってましたね」と話した。上田が「初任給、いくらだった」と聞くと津田は「いろいろ引かれて16万