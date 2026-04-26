老化をゆるやかにし、認知症予防に効果的な習慣は何か。精神科医の和田秀樹さんは「高齢期になると、料理や字を書くなど細かい作業をしなくなる結果、指先の刺激が減ってしまう。脳を元気にするため、『今日やることをひとつ書く』ことを習慣化するといい」という――。※本稿は、和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／DenisKoz