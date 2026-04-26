Image: NeoSee こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スポーツ観戦での決定的な瞬間を瞬時に記録したり、夜の野生動物の動きを捉えたり。そんな肉眼ではできないことをやってのけてしまう双眼鏡が登場しました。現在machi-yaでプロジェクトを実施中の「GOGLOO F16」は、高倍率ズームと暗視性能、そして最大4Kの録画機能を掛け合わせた、大人の知的好