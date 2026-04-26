ライフイベントと遺伝的影響に相関関係はどれほどあるか。キングス・カレッジ・ロンドン精神医学研究所教授ロバート・プロミンさんは「スウェーデンでおこなわれた最近の養子研究で、生みの母親がのちに離婚した場合のほうが、育ての母親が離婚した場合よりも、子どもが将来離婚する確率が高いことがわかった。離婚は偶然の出来事ではない」という――。※本稿は、ロバート・プロミン（著）、田中文（訳）『こころは遺伝する』（河