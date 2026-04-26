【モデルプレス＝2026/04/26】乃木坂46の岡本姫奈が4月25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】22歳乃木坂「さらに美しくなった」ファン絶賛の“復活”新ヘア◆岡本姫奈、新ヘア公開岡本は「レイヤー復活」とコメントし、写真を公開。襟とカフスが白い水色シャツ姿で、顔の周りにレイヤーを入れた茶髪ロングの新しいヘアスタイルを披露した。◆岡本姫奈の投稿に反響この投稿に、ファンからは「すごく