◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―０広島（２６日・甲子園）阪神・近本光司外野手が左手首付近に死球を受け、その場に倒れ込んだ。１点リードの８回２死。１ボール１ストライクから広島２番手・高の抜けた直球が直撃した。うずくまる近本にトレーナーが駆け寄り、藤川監督も心配そうな顔で近寄る。ベンチ裏に下がり、代走・小野寺が送られ、そのまま交代となった。近本は左手首にアイシングを施して試合中に球場を離れ、「今か