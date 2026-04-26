あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ハロー！プロジェクト」の略語は？「ハロー！プロジェクト」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字の言葉！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ハロプロ」でした！ハロプロとは、「モーニング娘。’26」、「アンジュルム」、「Juice=Juice」など