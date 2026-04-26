◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム）日本ハムは同一カード３連敗を喫し、今季ワーストの４連敗。借金もワーストの４となった。先発の有原は、初回に２点を先制してもらった直後に逆転を許すなど４回途中７安打８失点。「いい形で２点を先制してもらったのに、こういうピッチングになって本当に悔しいですし、チームに申し訳ないです」とコメントし、新庄監督は登録を抹消することを明言した。試