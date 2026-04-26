◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）広島・栗林良吏投手は７回２安打１失点と好投したが、８回の攻撃で代打を送られて交代した。４回先頭の佐藤輝に浴びたソロが唯一の失点。その後は打者１２人を完璧に抑えたが、援護がないままマウンドを降りた。開幕から４試合連続の好投で防御率１・１９と安定しているが、３勝目はならなかった。