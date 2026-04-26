大阪市の横山英幸市長が２６日、自身のＸアカウントを更新。アプリ「大阪市子育てサポートアプリ」がプレリリースされたことを受け「子育てサポートアプリをプレリリースしました。０〜２歳こども一人年間１０万円相当ポイントをご利用頂けます（保育施設等を利用しない市内世帯・今秋以降・今年度は５万円相当）おむつ等メニューも多数揃える予定。その他子育て情報も盛りだくさん。ぜひＤＬください」とポストした。同市は２