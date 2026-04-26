◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２６日・鹿児島）＝２回裏降雨ノーゲーム＝ロッテ・サブロー監督が左アキレス腱（けん）断裂で離脱した種市篤暉投手（２７）の今後について見通しを語った。一般的には競技復帰までは半年ほどは要することを踏まえ「普通に考えたら難しいでしょうね。断裂なので」と説明。今季中の復帰は絶望的となった。種市は２５日のソフトバンク戦（熊本）で負傷交代した。０―０の初回２死三塁で柳