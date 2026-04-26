任期満了に伴う岡山県矢掛町長選の投票がけさから行なわれています。矢掛町長選に立候補しているのは、届出順に、現職で再選を目指す山岡敦さん（60）、新人で飲食店経営の降魔信行さん（74）の２人です。投票は、町内7カ所の投票所で午前7時から午後6時まで行なわれていて即日開票されます。