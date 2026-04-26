◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権、良）オークス（５月２４日、東京）トライアルは３歳牝馬１２頭立て（サムシングスイートは出走取消）で争われ、３番人気でマイケル・ディー騎手が手綱を執るエンネ（栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）が、ゴール前で外から差し脚を伸ばし、内で粘るリアライズルミナス（松山弘平騎手）を半馬身交わして２着に入った。共同