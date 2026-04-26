志田未来は4月12日から放送が開始された新ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で主演を務め、これで前クールで放送された『未来のムスコ』（TBS系）に続き、2期連続で主人公を担当したことになる。なぜ今、志田未来が“再注目”されているのかを考えたい。◆天才子役という肩書には収まらない活躍志田といえば、2005年に放送されたドラマ『女王の教室』（日本テレビ系）で一躍脚光を浴び、『探偵学園Q』（同、2006・2