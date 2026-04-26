歌手で俳優のＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝（２７）が２６日、東京・渋谷ｄｕｏＭＵＳＩＣＥＸＣＨＡＮＧＥでバースデーコンサートの開催を迎え、開演前に報道陣の取材に応じた。三山は昨年８月に女優の趣里と結婚し、同９月に第１子が誕生。ライフステージが変わって以降、初めて迎える自身の誕生日となった。リハーサルを終え「自分自身でバースデーライブを開催させていただくのは初めて。フェーズが変わっ