これまでは、“紙”が主流だった書類や資料――。ここ数年で、ペーパーレス化が進んできたとはいえ、ライターの筆者は紙で情報の受け渡しをすることがまだまだ多いです。気づけば、バッグの中は書類をまとめたクリアファイルでいっぱい。整理整頓されているようで、結構グチャグチャ……なんてことも。そこで注目したのが、無印良品の「ナイロンメッシュ 縦型書類ケース・仕切り付」。A4サイズのクリアファイルごと収納可能な