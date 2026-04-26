◆パ・リーグ楽天―西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天―西武戦で“珍客”が登場し、球場が盛り上がる場面があった。０―０の延長１０回。西武の攻撃中、２死二塁の場面で１羽のハトがグラウンドに乱入した。楽天の一塁・黒川の真横に襲来。そのままプレーは途切れたが、１ボールの場面でプレーがストップ。吉本一塁塁審が追い払おうとしたが、ハトは人慣れしているのかすぐに飛ぶことなく、ゆっくりと一塁ファウルゾーン