もし子どもが、ある特定の大人だけを強く怖がったとしたら……それは本当に“気まぐれ”なのでしょうか？今回は、そんな娘の拒絶の理由をたどった母親のエピソードをご紹介しましょう。◆義母にまったく懐かない娘坂本美雪さん（仮名・33歳）は、2歳半の娘の陽菜ちゃん（仮名）が義母にまったく懐かないことに、ずっと頭を悩ませていました。「義母は少しツンケンした雰囲気の人なので、そのせいかな？ とも思うんですが……