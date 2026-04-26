「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）１番人気の支持を受けたラフターラインズが、自慢の豪脚で樫への切符を手に入れた。いつも通りゲートはジャンプするような形で遅れたものの、すぐにリカバリーして道中は中団やや後ろを追走。スローペースのなか、新鞍上レーンとの息はピッタリ。しっかりと脚を温存して直線に向くと、ゴーサインとともに一気にエンジン点火。前を行くライバルをあっさりとかわし去り、最後は１馬身１／４