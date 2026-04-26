女優芦田愛菜（２１）が２２日に東京都内で行われた映画「ミステリー・アリーナ」（５月２２日公開）の完成披露に、シャープな黒ドレスで登場した。レース模様が入った上品なな黒コーデ。美白が映え、テレビ番組とは違った雰囲気を漂わせた。