1回オリックス2死一、三塁、森友が中前に適時打を放つ＝京セラドームオリックスが4連勝。0―2の一回に森友、来田の連続タイムリーで3得点と逆転し、三回にシーモアの2点本塁打、四回は渡部の3ランなどで加点した。九里が8回4失点で2勝目。有原が8失点の日本ハムは今季ワーストの4連敗。