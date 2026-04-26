青森県で震度5強を観測した20日の地震の際、津波警報、注意報が出た各地では避難する車で渋滞が発生したことが26日、位置情報を活用した人流データの分析や住人への取材で分かった。夕方の帰宅時間帯と重なったことも要因とみられる。共同通信がソフトバンク子会社のアグープの人流可視化ツールを使って分析。アグープは利用者の同意を得て複数のスマートフォンアプリから位置情報を取得し、個人を特定できないよう加工処理し