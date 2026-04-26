【モスクワ、北京共同】タス通信によると、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は26日、平壌でロシアのウォロジン下院議長と会談した。ロシアのベロウソフ国防相も同日、平壌入りした。過去1週間にロシアからは内相、保健相、天然資源環境相も相次いで訪朝。短期間にこれだけの閣僚の北朝鮮入りが確認されるのは異例だ。平壌では26日、ロシアのウクライナ侵攻を支援するために派遣された北朝鮮兵の功績をたたえる「海外軍事作戦戦