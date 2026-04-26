◇パ・リーグ日本ハム４―９オリックス（2026年4月26日京セラＤ）日本ハム・新庄剛志監督（54）が4回途中8失点で4敗目を喫した有原航平投手（33）の再調整を明言した。試合後、「1回ちょっとミニキャンプと言うか走り込みと真っすぐのスピードがちょっとソフトバンク時代と違うんで、あとフォークとか落ち全く違うんで、それをちょっと取り戻してもらえたらな。すぐに取り戻してくれると思うんで」と明言した。「1軍に