中丸雄一が原作・キャラクターデザインを手がけたショートアニメ『地球大好き！きっくん』が、7月よりTOKYO MX『5時に夢中！』で放送されることが決定した。毎週水曜日、『５時に夢中！』内で2分間のVTRとして放送され、全52本が予定されている。【画像】公開された中丸雄一原作のアニメ『地球大好き！きっくん』場面カット『地球大好き！きっくん』は、中丸雄一が約15年前から自ら書き下ろした物語を映像化したショートアニメ