アメリカンフットボールの松澤寛政選手（27）が、レイダースとドラフト外契約を結びました。レイダースのヘルメットを手に笑顔を浮かべる27歳の松澤選手。日本人初の快挙に、また一歩近づきました。松澤選手は高校まではサッカー選手でしたが、浪人時代にアメリカ旅行で見たアメフトの試合が人生を変えました。20歳で競技を始めるとハワイ大学で「キッカー」として活躍。2025年には、全米の大学の最優秀キッカーを決める最終候補の