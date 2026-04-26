滋賀県は、湖国ゆかりのマスコットキャラクターを観光振興に生かそうと、「県観光PRキャラクター」制度を新たに設けた。第1号として、滋賀ふるさと観光大使で歌手の西川貴教さん（55）＝野洲市出身＝をモチーフにしたキャラクター「タボくん」を任命した。【写真】コミケ会場に台風接近→よーし、嵐映えするコスプレだ！ TMR西川貴教さんになりきる人が続出タボくんは「イナズマロックフェス」の公式キャラクターとして2009年