＜前澤杯最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンド。米澤蓮とソン・ヨンハン（韓国）がトータル23アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれた。【写真】総額35億円超！激レアのハイパーカーずらり26歳の米澤は2年ぶりのツアー3勝目がかかる。対するヨンハンも3年ぶりの3勝目を狙って延長戦に挑む。トータル20アンダー・3位タイに今