◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)巨人の先発・井上温大投手は、6回1失点で降板となりました。初回を三者凡退の立ち上がりとすると、3回までDeNA打線を相手にパーフェクト投球を披露します。4回には先頭にヒットを浴びるも、後続を抑え無失点。さらに5回には再び三者凡退と好投を継続しました。しかし6回には、先頭の蝦名達夫選手にヒットを浴びると、後続のゴロの間に進塁を許し1アウト2塁のピンチ。代打・