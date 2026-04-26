「阪神−広島」（２６日、甲子園球場）阪神の大竹耕太郎投手は７回４安打無失点で今季初勝利の権利を手にした。今季３度目の先発。得意の広島相手に六回まで二塁すら踏ませなかった。１点リードの七回に２死から連打で一、三塁。この日、初めてのピンチとなったが、勝田を二ゴロに抑えた。八回は桐敷がマウンドへ。今季初勝利は中継ぎに託す形となった。味方打線は佐藤輝がソロを放ち、１点リードしている。