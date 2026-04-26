事件を受けてトランプ大統領は緊急会見を開き、容疑者が複数の武器で武装していたと明らかにしました。【映像】発砲音が聞こえた瞬間（トランプ氏や会場の人々の様子も）トランプ大統領「今夜の出来事を踏まえ、私はすべてのアメリカ国民に対し、対立を平和的な方法で解決するよう改めて呼びかけたい」トランプ大統領は容疑者がカリフォルニア州在住と明らかにしたうえで複数の武器で武装していたと明らかにしました。また、自