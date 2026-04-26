ロッテの種市篤暉投手が熊本市内の病院で左アキレス腱（けん）断裂と診断されたと２６日、球団が発表した。同日、出場選手登録が抹消された。２５日のソフトバンク戦に先発し、一回途中でファウルに反応した際にバランスを崩して転倒し、緊急降板していた。