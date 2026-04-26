「オリックス９−４日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）日本ハムは今季初の４連敗。同最多の借金４となった。先発の有原が炎上。初回に味方が２点を先制したその裏、森友、来田の連続適時打で３点を奪われてあっさり逆転を許すと、三回にはシーモアに左中間への２ランを被弾。四回１死一、二塁から宗に右前適時打を浴びたところで交代を告げられた。２番手の生田目が続く渡部に右越え３ランを被弾し、有原は四回途中７安打