千葉県習志野市で酒を飲んだ後に車を運転し対向車線にはみ出して、道路脇を歩いていた男性をはねて重傷を負わせそのまま逃走したとして、24歳の会社員の男が逮捕されました。【映像】現場付近の様子川越盛斗容疑者（24）は、25日午前2時すぎ、習志野市藤崎の片側一車線の県道で飲酒した後に車を運転し対向車線にはみ出して道路脇を歩いていた男性（38）を後ろからはねてけがをさせそのまま逃げた疑いが持たれています。男性は