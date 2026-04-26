スターダム２６日の横浜アリーナ大会で、伊藤麻希がなつぽい（３０）とのシングル戦を制した。戦前に自作の「かわいい執念のかたまり（以下・かわいい）」を燃やされかける屈辱を味わった伊藤だったが、リング下から何と残ったパーツで復活した「かわいい」を取り出す。これで殴りかかったものの、逆に奪われて殴打されると、プランチャスイシーダを浴びて主導権を奪われた。ならばとヘッドバットで打撃戦に打ち勝ち、スイン