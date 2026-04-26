レッドソックスは２５日（日本時間２６日）、アレックス・コーラ監督（５０）と５人のコーチを解任したと発表した。傘下３Ａウースターのチャド・トレーシー監督（４５）が暫定監督を務める。この日の敵地オリオールズ戦に１７―１で大勝した直後に大ナタが振られた。レッドソックスは今季、１０勝１７敗でア・リーグ東地区の最下位に低迷。監督就任１年目の２０１８年にワールドシリーズを制覇した名将は試合後、コーチらとと