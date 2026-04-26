◆パ・リーグ楽天―西武（２６日・楽天モバイル最強）楽天が２連続で盗塁を阻止された。両チーム無得点の９回。先頭の浅村が中前安打で出塁すると代走で平良が起用された。平良は伊藤裕の２球目に盗塁を試みて、一度はセーフの判定となったが、リプレー検証の結果、アウトになった。さらに伊藤裕が四球で出塁すると、ワォーターズを代走で起用した。１ボールからスタート。打者の中島は空振りし、ワォーターズは二塁でアウ