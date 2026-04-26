JR四国によりますと4月26日午後、土讃線で大雨のため特急列車や普通列車が運転を見合わせています。大雨により運転を見合わせているのはJR土讃線土佐久礼駅と影野駅の間で、高知駅を午後3時49分発の特急あしずり7号と窪川駅を午後3時56分発の特急あしずり12号が運休となっています。また、普通列車では須崎駅と窪川駅の間で運転を見合わせています。運転再開の目処は立っておらず、詳しい情報はJR四国のホームページな