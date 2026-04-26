◆男子プロゴルフツアー前沢杯最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）単独首位で出た米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）は６７で回り、６位から６５をマークした宋永漢（ソン・ヨンハン、韓国）と通算２３アンダーで並び、勝負はプレーオフに突入した。米沢は後続に２打差をつけて残り５ホールに入ったが、１７番パー５で４オン２パットのボギーを喫した。２つ前の組で回っていた宋が１８番をバーディ